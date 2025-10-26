Pilar Vidal aclara la polémica de las cartas de Mario Vargas Llosa en las memorias de Isabel Preysler: "Son suyas, no lo difaman"

Las memorias de Isabel Preysler han desatado polémica por incluir las cartas que Mario Vargas Llosa le escribió durante su relación. Pilar Vidal, colaboradora del libro, ha explicado en La Roca por qué decidieron publicarlas y qué revelan sobre su historia.

El pasado miércoles se publicaron las memorias de Isabel Preysler y, desde el plató de La Roca, Pilar Vidal, una de las colaboradoras del libro, habló sobre la polémica en torno a las cartas de Mario Vargas Llosa incluidas en la obra.

En su biografía, la llamada reina de corazones recoge hasta siete cartas que el Premio Nobel le escribió y en las que se revelan detalles íntimos de su relación. Según explica la periodista, esas cartas "iban a ir sí o sí" en el libro mucho antes de que el escritor falleciera.

"Eso iba a ir sí o sí porque son unas cartas de las cuales ella es destinataria, son suyas. Son unas cartas que no difaman a Mario Vargas Llosa", señala Pilar Vidal.

Estas cartas, además, servirían para mostrar cómo terminó su historia de amor. "Dicen que él la dejó y no. Vamos a leer bien las cosas", pide Vidal. Para la periodista, estas misivas son también una manera de "entender al autor", de conocer cómo pensaba y qué sentía.

Según relata el libro, el escritor se fue de casa unos días sin avisar a nadie, algo que enfadó profundamente a Isabel Preysler. "Él intenta volver mandando esas cartas", explica Vidal, como un intento de reconquistarla.

La colaboradora cree que, si Mario Vargas Llosa hubiese actuado de otra forma y le hubiera pedido un tiempo a Isabel, su relación probablemente habría continuado.

