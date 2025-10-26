Esperanza Aguirre cuenta cómo fue su diagnóstico de cáncer de mama: "En mi caso fue dos años más tarde de lo que podía haber sido"

Esperanza Aguirre visitó el plató de La Roca para hablar sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. La expresidenta madrileña se mostró muy cercana con las afectadas, recordando que ella también superó esta enfermedad.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid dijo entender perfectamente la situación que están viviendo las mujeres afectadas, ya que ella misma pasó por la misma enfermedad.

"Yo llegué tarde a mi cáncer", reconoce Esperanza Aguirre. Fue en el año 2011, durante una revisión rutinaria, cuando su médico detectó algo anormal que no coincidía con las mamografías realizadas en 2008. En ese momento, Aguirre le pidió que consultara las pruebas de 2009 y 2010, pero esas mamografías no existían, ya que no había acudido a realizarlas.

"Lo que quiero decir es que el tiempo es muy importante y, a pesar de eso, aquí estoy yo. En mi caso fue dos años más tarde de lo que podía haber sido", añade la expresidenta madrileña.

