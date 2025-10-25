Miguel Ángel Campos analiza la declaración de la gerente del PSOE en el Senado: "Estuvo bastante mal preguntada"

Miguel Ángel Campos ha analizado en La Roca las declaraciones de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, en la comisión del Senado por el caso Koldo. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

La Roca ha conectado con Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER y uno de los asistentes a la última sesión de la comisión del Senado por el 'caso Koldo'. En su intervención, Campos analizó las declaraciones de Ana María Fuentes, gerente del Partido Socialista.

"La verdad es que estuvo bastante mal preguntada, algo que suele suceder en estas comisiones del Senado", comenta el periodista, y añade que la gerente socialista "dijo cosas muy interesantes".

"Hubo una respuesta que es clave: 'Algunos gastos a lo mejor son gastos de equipo y, si el Supremo necesita alguna aclaración posterior, se la aclararemos'", cita Miguel Ángel.

Según explicó en La Roca, el periodista preguntó después a fuentes del Partido Socialista para profundizar en el sentido de esa respuesta de Ana María Fuentes.

"La explicación que dan es que estos descuadres que encuentra la UCO en las conversaciones de WhatsApp, en las que se aludía a pagos de 4.000 euros que después no aparecen en la documentación que el Partido Socialista envió al Tribunal Supremo, tienen una razón", explica Campos. "Lo que nos dicen es que uno de esos sobres de 4.500 euros apuntados a nombre de Ábalos no era para él, sino para los gastos del equipo de la secretaría de organización", añade.

Asimismo, detalla que esos sobres "se apuntaban a nombre de Ábalos", y ese sería el motivo por el cual "no aparecen esos 4.500 euros a nombre de Ábalos en la documentación que ha enviado Ferraz, sino que están repartidos entre muchas personas", apostilla Campos.

