Ana Martín, tajante con el Consejero de Salud de Andalucía: "Deshumanizar a las mujeres y politizarlas no es una buena estrategia"

Ana Martín analiza en La Roca la gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía tras los fallos en los cribados de cáncer de mama. La periodista critica la reacción inicial, las declaraciones del nuevo consejero y la politización del asunto.

En un vídeo de La Roca, la periodista Ana Martín analiza la situación actual del Gobierno de la Junta de Andalucía tras el escándalo por los fallos en los cribados de cáncer de mama.

"El Gobierno de Juanma Moreno se equivocó muchísimo al principio, primero negando la existencia de un problema y luego dándose cuenta de que tenía un tsunami encima", comenta Martín.

Asimismo, señala que la rápida reacción del presidente andaluz se debe a "la cercanía de las elecciones autonómicas", que tendrán lugar dentro de ocho meses.

Por otro lado, la periodista criticó las declaraciones del nuevo Consejero de Salud andaluz: "Deshumanizar a las mujeres que han pasado y están pasando por esto no es una buena estrategia, politizarlas tampoco lo es. Merecen el máximo de los respetos", pide Martín.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.