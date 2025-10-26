Esperanza Aguirre, un año después de la DANA: "Lo llaman así, pero es una riada que se ha producido en Valencia desde siempre"

Esperanza Aguirre visitó de nuevo La Roca para hablar con Nuria Roca sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana, un año después de la tragedia. La expresidenta ofreció su opinión sobre responsabilidades, medidas preventivas y manifestaciones recientes.

Esperanza Aguirre volvió a sentarse en los butacones de La Roca para ser entrevistada por Nuria Roca. En esta ocasión, la expresidenta de la Comunidad de Madrid dio su opinión sobre la situación en la Comunidad Valenciana un año después de la trágica DANA.

"Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en la DANA. En la DANA lo que ha ocurrido es que han dejado a los ciudadanos que vivían en esos municipios afectados absolutamente abandonados. ¿Y quiénes les han dejado abandonados? La primera, la Ministra de Defensa", asegura la popular.

Cuando Nuria Roca comenta que entiende que el principal responsable en la Comunidad Valenciana, y, por tanto, de la gestión de ese día, sería Carlos Mazón, Aguirre responde:

"El máximo responsable, según la ley de seguridad nacional, es el señor Sánchez... Lo primero que teníamos que haber tenido es una alerta y lo segundo, que por qué no se construyó la presa del Cheste", opina la expresidenta.

Según Aguirre, si se hubiera construido dicha presa, no se habrían producido los daños que sufrió la región. "Tenga en cuenta que ni en Paiporta ni en ninguno de los municipios había caído una gota en ese momento. Le llaman DANA, pero es una riada que se ha producido en Valencia desde el Siglo XII, de toda la vida", señala.

Asimismo, Aguirre no considera oportuna, ni en su momento ni ahora, la dimisión de Mazón, ya que al no tener mayoría absoluta se habrían requerido muchas gestiones y negociaciones que, según ella, "en ese momento no es lo que necesitan los vecinos".

Sobre la manifestación convocada ayer contra Mazón, Esperanza Aguirre fue clara: "Según la Delegación del Gobierno fueron 50.000 personas... bueno, en Valencia hay unos millones".

