Problema con la vivienda

Tania Sánchez: "El volumen de la vivienda pública que tiene el país es ridículo"

La vivienda sigue siendo un problema urgente en España. Desde La Roca, Tania Sánchez analiza la situación, denuncia la falta de protección de la vivienda pública y pide medidas inmediatas mientras se crean nuevas soluciones a largo plazo.

La vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas del Gobierno de España. Desde La Roca, la analista política Tania Sánchez compartió su opinión sobre la situación.

"Ha llegado a un punto en el que estamos en una situación de emergencia y que hay que tomar medidas que a lo mejor hace 30 años no eran tan duras y tan intensas", comenta la colaboradora.

Según Sánchez, una de las causas que ha llevado al país a este punto es que "la vivienda pública no se ha protegido". "Todo el mundo conoce gente que ha tenido una vivienda pública y que la ha vendido. Algunos han cumplido con la ley y las han vendido dentro del precio tasado y otros no y han hecho negocio con ello", detalla.

Además, señala que "el volumen de la vivienda pública que tiene el país en general es ridículo". No obstante, reconoce que generar nueva vivienda pública es un proceso que requiere tiempo. Por eso, pide que se tomen "otras medidas que sean más inmediatas" mientras se desarrollan soluciones a largo plazo.

