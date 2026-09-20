El nutricionista Pablo Ojeda, tajante: "La obsesión por comer sano es un trastorno de la conducta alimentaria"

Ojeda ha desmentido algunos mitos, como el que dice que el pan engorda. "¿Habrá algo mejor que un buen bocadillo de salchichón para un niño para el colegio?", se ha preguntado.

Pablo Ojeda ha hablado en La Roca sobre la obsesión por comer sano y ha afirmado que "si bien no está estipulado o diagnosticado como un trastorno de la conducta alimentaria, podemos decir que la ortorexia, la obsesión por comer sano, es un trastorno de la conducta alimentaria". Además, ha añadido que es "la obsesión por comer sano y por querer perder peso lo que te hace no perderlo".

Además, el nutricionista ha querido desmentir mitos, como que el pan es malo o engorda. "¿Habrá algo mejor que un buen bocadillo de salchichón para un niño para el colegio?", se ha preguntado, al tiempo que ha defendido que "el pan no engorda".

"Otra cosa es si yo el pan lo tomo en la salsa, le meto el chocolate y encima lo acompaño de tres cervezas", ha apostillado Ojeda, quien ha declarado que "no hay que tenerle ningún tipo de miedo al pan". Y otro dato curioso que ha dado es que "la miga es la mejor parte, porque es la que tiene menos calorías".

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