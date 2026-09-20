Pilar Velasco, sobre las listas de espera: "Es gravísimo y me recuerda a los cribados de Andalucía; merece una investigación seria"

La periodista ha denunciado que "cambiar la gravedad de una operación es gravísimo, porque en muchos casos se pueden estar jugando la vida".

Pilar Velasco ha hablado sobre la manipulación de las listas de espera, señalando que "no sería la primera denuncia de este tipo en la sanidad madrileña, de ciertas manipulaciones para al final retocar las listas de espera". "Recordemos cuando hablábamos de por qué no había lista de espera para operaciones en Madrid, cuando todos los pacientes estaban diciendo que tenían cierto retraso y los expertos decían que las primeras pruebas les citaban con muchos meses y, por tanto, ese acumulado es lo que falsea la lista de espera", ha señalado.

Para la periodista, se trata de algo "gravísimo" que "recuerda un poco a los cribados de Andalucía", por lo que ha defendido que "merece una investigación judicial muy seria". "Digo que me recuerda porque esto empezó con unas mujeres, pero descubrimos que había muchísimas a las que no les estaban haciendo los cribados", ha subrayado, a lo que ha añadido que "cambiar la gravedad de una operación es gravísimo, porque en muchos casos se pueden estar jugando la vida si en lugar de 60 días te operan en 120 días".

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