Joaquim Bosch, sobre las listas de espera: "Si demuestran que se manipularon registros, podría encajar en un delito de falsedad documental"

El magistrado ha hablado en La Roca sobre el posible recorrido judicial que puede tener la manipulación de las listas de espera. "Si se demuestra que en contravención de las normas se dictaron resoluciones arbitrarias, podría encajar en un delito de prevaricación".

Joaquim Bosch ha hablado en La Roca sobre el posible recorrido judicial que puede tener la manipulación de las listas de espera. "Primero hay que aclarar lo sucedido porque, como sabemos, los cargos de la Comunidad de Madrid niegan haber realizado ninguna manipulación", ha subrayado.

Así, el magistrado ha indicado que "en el supuesto de que hubiera indicios de que sí que ha habido alguna alteración fraudulenta de las listas, en el Código Penal no hay un delito propiamente de manipular listas de espera, pero hay acciones en el marco de lo que puede haber ocurrido que sí que pueden encajar en delitos".

"Por ejemplo, si se demostrara que se ha fabricado o manipulado los registros, los documentos o los datos de los pacientes para alterar la lista de espera, eso podría encajar en un delito hipotéticamente de falsedad documental. Y si se demuestra que en contravención de las normas que regulan cómo se confeccionan esas listas, se han dictado resoluciones abiertamente arbitrarias contrarias al ordenamiento y a sabiendas, podría también hipotéticamente encajar en un delito de prevaricación. Y en ese caso sí que habría recorrido", ha señalado.

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