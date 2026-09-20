El almirante Garat niega que Trump "tome el control de Groenlandia": "El acuerdo es una sesión de fuegos artificiales orquestada por él"

Juan Rodríguez Garat ha afirmado que "lo de Groenlandia es una crisis creada artificialmente por Trump y de la que acaba de encontrar una salida que le permite a él cantar victoria".

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat ha afirmado que el acuerdo de Donald Trump con Dinamarca para el "control permanente sobre la seguridad" de Groenlandia "es prácticamente una sesión de fuegos artificiales orquestada" por el presidente estadounidense.

"No es verdad que tome control de Groenlandia en absoluto. Desde el año 51 hay un acuerdo que permite a Estados Unidos desplegar tantos soldados como quiera en Groenlandia y crear tantas bases como quiera. Y eso está vigente. Por lo tanto, si no ha creado más bases o no ha desplegado más soldados, es sencillamente porque no ha querido", ha señalado.

En este sentido, el almirante ha subrayado que "lo único que este acuerdo le da a Estados Unidos es, si es verdad lo que se ha filtrado, es que Groenlandia, además de no permitir bases rusas o chinas, tendrá que pedir permiso a Estados Unidos para inversiones estratégicas de Rusia o China en la isla".

Para Garat, "lo de Groenlandia es una crisis creada artificialmente por Donald Trump y de la que acaba de encontrar una salida que le permite a él cantar victoria, aunque, insisto, es muy exagerado lo que lo que ha dicho".

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