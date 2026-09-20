Joaquim Bosch, sobre el ático de Ayuso: "Nunca he visto que se vaya a hacer trámites administrativos a una casa de lujo con súper terraza"

El magistrado ha afirmado que "todo ha sido bastante confuso". "Si hay cargos superiores que ordenan a otro cargo, en este caso Planifica Madrid, que compren el ático, no porque no haya firmado el político no es responsable", ha señalado.

Joaquim Bosch se ha pronunciado en La Roca sobre el ático de Ayuso, señalando que "todo ha sido bastante confuso". "Inicialmente, las explicaciones oficiales es que ese ático iba de destinarse a oficinas administrativas, cuando no se puede urbanísticamente. Pero, además, yo nunca he visto a ciudadanos que vayan a hacer trámites administrativos a un ático de lujo con una súper terraza. No es muy habitual", ha expresado el magistrado.

Ahora, ha subrayado, "resulta que la primera explicación realmente sobre papel que hemos visto dice otra cosa". "Lo que dice literalmente es que se iba a destinar a residencia de cargos institucionales, lo cual nos lleva a otro tipo de situación para ver quién adopta esa responsabilidad. La respuesta concreta sería la responsabilidad penal, si la hubiera, por posibles delitos de prevaricación y malversación, que son los que el Juzgado de Instrucción está valorando, para quienes hubieran adoptado la decisión, pero también para quienes la hubieran ordenado o inducido de alguna manera", ha explicado.

En este sentido, Bosch ha destacado que "si hay cargos superiores que ordenan a otro cargo, en este caso Planifica Madrid, que compren el ático, no porque no haya firmado el político no es responsable".

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