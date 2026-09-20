Berni Barrachina, sobre que jóvenes rechacen trabajos: "Cada vez son más exigentes, pero no tiene por qué ser malo; reclaman sueldos dignos"

El colaborador de La Roca ha defendido que "pueden ser exigente para bien" al "reclamar sueldos dignos porque no se pueden emancipar". "Por lo tanto, son los empresarios, los que pagan, los que se tendrán que poner a ese nivel", ha subrayado.

Sara Ramos ha señalado en La Roca que el 66% de la generación Z ha rechazado algún trabajo en el último año y que, entre los jóvenes madrileños, el porcentaje llega al 72%. "¿Por qué dicen los jóvenes 'no' a un trabajo? Entre los principales motivos está que los horarios son incompatibles con la vida personal (el 23,7%), que los salarios son insuficientes (el 19,8%) y la falta de estabilidad laboral el 16,4%", ha indicado la periodista.

En este sentido, Ramos ha destacado que "es curioso, porque justo son los factores que más relacionan ellos mismos con una carrera profesional exitosa". "Y es que para los Z el salario es, en primer lugar, lo que marca tu éxito, luego está la estabilidad laboral y luego tener compatibilidad para tener una vida personal plena, con salud mental y con bienestar. Entonces, gracias en parte a estos estudios, lo que tenemos es la conclusión de que los jóvenes están dispuestos a trabajar y a esforzarse para avanzar, pero con unas condiciones que ellos consideren que pueden tener una buena vida", ha subrayado.

Tras ello, Nuria Roca ha defendido que "cuando uno considera que un trabajo es abusivo porque no se paga lo suficiente o no te permite conciliar una vida normal, hay que plantearse".

Por su parte, Berni Barrachina considera que "cada vez son más exigentes los jóvenes, lo que no tiene por qué ser malo". "Pueden ser exigente para bien, que están reclamando sueldos dignos porque ahora mismo no se pueden emancipar y necesitan un salario digno. Por lo tanto, son los empresarios, los que pagan, los que se tendrán que poner a ese nivel", ha manifestado.

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