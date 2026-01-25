Habla un superviviente del Alvia que se salvó tras rechazar ir a la cafetería del tren: "Aunque me costaba moverme, fui hacia las luces"

Paco de la Corte, quien viajaba en el coche tres y volvía de hacer un examen de oposición en Madrid, ha relatado en La Roca la pesadilla que vivió el pasado domingo.

Paco de la Corte, un pasajero que viajaba en el Alvia cuando se produjo el accidente del pasado domingo en Adamuz, ha contado en La Roca la pesadilla que vivió hace una semana. El hombre, que volvía a casa en tren tras realizar un examen de oposición en Madrid, viajaba en el coche tres y se salvó porque rechazó ir a la cafetería. "Estaba sentado al lado del preparador de las oposiciones, se encontró con otro compañero y se fueron a tomar un café, me preguntaron que si quería ir y les dije que no porque estaba cansado", ha relatado.

Tras el accidente, pasó "tumbado al lado del tren un buen rato". "Pensábamos que el resto del tren estaba igual que nosotros, así que pensamos que vendrían unos autobuses a por nosotros y nos llevarían a Huelva. Pensábamos que el resto del tren había descarrilado porque se había chocado con un camión o algún tractor, y no le dimos mucha importancia, hasta que un chico fue para adelante y vio la dimensión de la catástrofe", ha expresado De la Corte.

Así, "al rato llegó alguien" y les dijo que quienes pudieran, se fueran "andando a las luces porque no iban a llegar las ambulancias", ya que estaban "en medio del campo y todo estaba lleno de bloques de cemento, catenarias y trozos de tren", por lo que les era imposible llegar a los servicios de emergencias. "No estaba como el Iryo, que estaba pegado a la estación", ha apostillado el pasajero, a lo que ha añadido: "Aunque me costaba moverme, no tuve más remedio que ir hacia las luces, que era donde estaban las ambulancias, la Guardia Civil y los bomberos".

