Esperanza Aguirre cuenta su "experiencia personal" en un tren a Málaga: "Me mareé por el movimiento y acabé vomitando en una ponencia"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha visitado el plató de La Roca tras el accidente de Adamuz, y ha expresado que "ha sido una semana trágica porque no pensábamos que estas cosas podían ocurrir".

A la pregunta de si ahora tiene miedo a coger un tren, la también exministra de Educación en el Gobierno de Aznar ha respondido contando su "experiencia personal" que le ocurrió en un tren camino a Málaga el pasado 29 de octubre. "A partir de la mitad del trayecto, me mareé por el movimiento que había", ha afirmado Aguirre, tras lo que ha contado que al llegar a Málaga para dar una ponencia, la dio "con muchísimo esfuerzo", hasta que durante el momento de las preguntas, se tuvo que "dar la vuelta en el mismo escenario para vomitar".

Además, en el viaje de vuelta también sintió "un tembleque", y al decírselo a los trabajadores del tren, le respondieron, según ha relatado la política, que se tomara "una Biodramina, que es lo que hacen ellos". "Me sorprendió porque no se podía escribir ni leer", ha subrayado.

