Wyoming analiza la declaración de Carlos Mazón: "Alguien con la más mínima decencia no hubiese vertido tantas mentiras"

El Gran Wyoming critica con dureza la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso durante la comisión por la DANA. El presentador cuestiona sus explicaciones, le acusa de eludir responsabilidades y lamenta la falta de respeto hacia las víctimas y sus familias.

El Gran Wyoming analiza en su monólogo la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso de los Diputados en la comisión por la DANA. "Su intervención ha sido tan obscena e indecente que el canal Parlamento tenía que haber emitido de este modo: codificado", considera el presentador.

"Durante toda su comparecencia, el presidente en funciones ha mentido con descaro y ha eludido cualquier tipo de responsabilidades. Ha llegado a afirmar incluso que su presencia no era necesaria en el CECOPI", señala Wyoming, incrédulo.

Asimismo, considera que una vez más Carlos Mazón ha sido retratado como "un mentiroso, un irresponsable y un indecente". "Porque alguien con la más mínima decencia no hubiese vertido tantas falsedades. No ya porque este obligado a decir la verdad en sede parlamentaria, sino por respeto a las 229 víctimas que perdieron la vida y a sus familias", reflexiona Wyoming.

"Una persona con la más mínima decencia dejaría su escaño, ese que le permite seguir siendo aforado y renunciara a los dos asesores, a la oficina, el coche y el coger que le van a pagar todos los valencianos de manera vitalicia, es decir de por vida", critica el presentador de El Intermedio.

