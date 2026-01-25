¿Cómo un tren no tiene un localizador absolutamente exacto para saber dónde está? César Franco responde

El presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales asegura en 'La Roca' que "un GPS se podría utilizar, pero como herramienta complementaria, no principal": "Hay muchos sitios en los que tenemos túneles o elementos donde el GPS no funciona".

España entera sigue consternada tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz, noticia que se ha comentado cada jornada en todos los medios. Nuria Roca se ha preguntado cómo un tren puede no un localizador absolutamente exacto para saber dónde está. "Ahora tenemos dispositivos que nos permiten localizar un teléfono si se pierde o una maleta", ha dicho en 'La Roca', algo a lo que ha respondido el presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales, César Franco.

"La pregunta no es absurda. En primer lugar lo que hay que tener en cuenta es que los trenes sí están localizados, lo que pasa es que el sistema de localización de un convoy de alta velocidad funciona en base a tramos de vía, es decir, los cantones", dice.

Así, se detecta cuándo un tren entra en un cantón y a partir de ahí se marcan las señales. "En relación a los servicios de Emergencias en Adamuz, se saben dónde están los dos trenes, pero es como si decimos que hay un accidente en el punto kilométrico 35 de la carretera de Valencia, algo que da un rango muy amplio", añade.

"El tema del GPS se podría utilizar, pero como herramienta complementaria, no principal. Hay muchos sitios en los que tenemos túneles o elementos donde el GPS no funciona... Puede ayudar pero no puede ser la solución", sentencia Franco.

