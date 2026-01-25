José María, director asistencial del '061': "Las ambulancias no llegaron al segundo tren en Adamuz; tuvimos que hacer todo el trabajo a pie"

"Nosotros somos conscientes del segundo tren porque los pacientes leves que estaban ilesos vienen andando por la vía hacia nosotros, hacia donde ven las luces de las ambulancias", ha reconocido José María en La Roca.

José María Villadiego, director asistencial del '061', ha destacado en La Roca algo "importante que no se ha dicho" hasta ahora sobre el accidente ferroviario de Adamuz, y es que "las ambulancias nunca llegaron al segundo tren porque por el acceso que había, por las condiciones tanto de pacientes y de las catenarias que había por el suelo no pudieron llegar".

"Tuvimos que hacer todo el trabajo a pie, todo el transporte de los pacientes graves, y los ilesos que fueron del segundo tren al primero tren lo hicieron a pie porque no podíamos llegar con los vehículos", ha reconocido Villadiego, a lo que ha añadido que "eso también condicionó el que los pacientes del segundo tren crean que fue mucho más tarde la asistencia".

Sin embargo, el director asistencial de Emergencias ha defendido que "los sanitarios del primer equipo que llegó allí empezaron rápidamente a hacer las labores importantes de clasificar a los enfermos más graves y los menos graves". "Quiero que todo esto lo pongan en contexto para que entiendan realmente las dificultades que los profesionales encontraron en el escenario. Yo, que en mi carrera profesional he visto muchas emergencias, pero como esta, por las dificultades y por el número de víctimas, no había visto nada", ha expresado.

Aproximadamente unos 15 minutos más tarde y así nos vuelven a llamar porque empezamos a recibir llamadas de pacientes del segundo tren. Entonces lo que hacemos es una confirmación con ADIF para que realmente nos confirme esa información y prácticamente en torno a la llamada creo que está a las 20:14 minutos creo que es exactamente, ya sabemos que hay un segundo tren. Lo que pasa es que realmente no sabemos dónde está ese segundo tren y cuando tú llegas allí, porque es algo de lo que también me gustaría que fuesen conscientes.

En este sentido, José María Villadiego ha reconocido que ellos "efectivamente" fueron "conscientes del segundo tren porque los pacientes leves" fueron andando hacia ellos, "hacia donde ven las luces de las ambulancias, porque las ambulancias no llegaban al segundo tren".

"En una catástrofe como esta hay muchos factores que van a determinar la magnitud del problema. No es lo mismo que sea un accidente de este tipo de día que de noche, y no es lo mismo que sea en un entorno urbano donde hay muchos recursos sanitarios que en un entorno rural donde tenemos más dificultades para poder acercar los recursos, y este caso tenía todos los factores negativos para que realmente fuese una catástrofe como lo fue", ha subrayado.

En lo referente a la respuesta que se dio desde Emergencias tras el accidente, el director asistencial del '061' ha señalado que ellos recibieron una llamada "a las 19:47 horas, y la activación del primer recurso, que está a escasos 10 kilómetros, se produce a las 19:48 horas". "Tenemos una llamada del equipo a las 20:02 horas, por lo que son 15 minutos lo que tarda en aparecer el primer recurso sanitario, que es un dispositivo de urgencias de la población de Adamuz".

