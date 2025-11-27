Rosa Álvarez, familiar de una víctima de la DANA, carga contra Mazón tras el uso de la canción 'La Perla' de Rosalía: "No se puede ser más inútil"

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, comenta con Antonio García Ferreras, en directo para Al Rojo Vivo, cómo está viviendo la investidura del posible nuevo president Pérez Llorca, tras la dimisión de Carlos Mazón. En el vídeo, los detalles.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, está siguiendo desde Les Corts, junto con otros familiares de víctimas de la tragedia que asoló Valencia el pasado 29 de octubre de 2024, la investidura del nuevo president de la Generalitat, Pérez Llorca, tras la dimisión un año después de la DANA de Carlos Mazón.

Como le cuenta a Antonio García Ferreras, en directo en Al Rojo Vivo, de momento, las formas del inminente nuevo president son "mejores", ya que no está resultando "prepotente" ni nada parecido a lo que era Mazón, aunque lamenta, eso sí, que "la letra es la misma", aunque "sea bilingüe" que también, dice "es un paso": "Es un paso que el nuevo president hable en valenciano y en castellano", afirma Rosa.

Una de las noticias más relevantes de Pérez Llorca es que dice que, si finalmente es president, va a pedir perdón a las víctimas, por lo que "habrá que preguntarle qué por qué va a pedir perdón", señala Rosa: "¿Por haber dejado que muieran? ¿Por ser los responsables de esas muertes? ¿Por qué? Queda muy bien para un titular pero no es lo fundamental, la clave es saber por qué".

Muestra también ante Ferreras su reticencia al futuro nuevo president porque ha utilizado la palabra "seguir": "Ese verbo no nos da ninguna esperanza", confiesa Rosa, añadiendo otra palabra, que no verbo, ha pronunciado Pérez Llorca: serenidad. "Serenidad y Vox no se puede conjugar en la frase, porque Vox no aporta serenidad a ninguna sociedad, porque es crispación y enfrentamiento".

De hecho, apunta Rosa que al bloque al que más tiempo le han dedicado a la migración: "Y la migración no es ningún problema", responde contundente.

En esta investidura no está Carlos Mazón, que ha decidido no ir porque el protagonista es Pérez Llorca y no él, tal como se ha pronunciado en sus redes sociales.

Y hablando de redes, Ferreras no ha dudado en preguntarle a Rosa por ese vídeo que el equipo del ya expresident colgó en ellas, en el que sonaba la nueva y famosa canción de Rosalía 'La Perla', cuyas letras califican a alguien de "decepción local", "rompecorazones nacional", "terrorista emocional" o "deshonesto". Quizá no era la canción más acertada. El vídeo se publicó a modo de despedida de su cargo como president de la Generalitat.

"Al verlo, mi hija me dijo 'mira mami, no se puede ser más inútil'. Tal cual. No sé si lo hizo él o su community manager pero lo definía totalmente", confiesa Rosa, no sin antes señalar que si Pérez Llorca se quiere diferenciar del mismo Mazón, debería haber entrado por delante a Les Corts, como los otros grupos políticos, y no por detrás como hacía el ya expresident: "Así podía habernos saludado [a las familias de las víctimas]".

"Es un lástima que, otra vez, haya entrado por detrás con el coche. Me parece que es otra vez más de lo mismo", admite y finaliza Rosa.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención, donde valora la entrevista que dará Salomé Pradas, exconsellera de Interior, este domingo en Salvados, en laSexta, a partir de las 21:30.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.