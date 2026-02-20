El expríncipe Andrés se sitúa en octavo lugar en la línea sucesoria de la corona británica: el Gobierno se plantearía cómo eliminarlo

Los detalles Siete personas tendrían que fallecer o abdicar para que el exduque de York ocupara el trono. Entre ellos se encuentran el hijo del rey Carlos III, Guillermo, príncipe de Gales, y su nieto primogénito, Jorge de Gales, nacido en 2013.

El Gobierno británico está considerando cómo eliminar al expríncipe Andrés de la línea sucesoria debido a los escándalos que lo rodean, incluyendo su relación con Jeffrey Epstein. Andrés, hermano de Carlos III, ocupa el octavo lugar en la sucesión al trono, detrás de miembros como Guillermo, príncipe de Gales, y sus hijos. El arresto y liberación de Andrés ha puesto a la monarquía en una posición vulnerable. Aunque el primer ministro Keir Starmer enfatizó que "nadie está por encima de la ley", expertos señalan que remover a Andrés de la sucesión es improbable, ya que requeriría el consenso de varios países. Carlos III ha intentado distanciar a Andrés para proteger la reputación de la monarquía, que aún cuenta con el apoyo del 64% de los británicos.

El Gobierno británico, según cuentan medios ingleses, está ya planteándose cómo eliminar al expríncipe Andrés, hermano de Carlos III, de la línea sucesoria tras la oleada de escándalos que ha protagonizado en los últimos años, entre los que se encuentra su vinculación con el pederasta fallecido Jeffrey Epstein.

El exduque de York ocupa el octavo lugar, por lo que siete personas tendrían que fallecer o abdicar para que Andrés ocupara el trono británico. Entre ellos se encuentran el hijo del rey Carlos III, Guillermo, príncipe de Gales, y Jorge de Gales, nacido en 2013, hijo de este último y de Kate Middleton.

Después, en tercer y cuarto lugar, se encuentran los también hijos de Guillermo y Kate, Carlota de Gales y Luis de Gales, nacidos en 2015 y 2018. El quinto lugar lo ocupa el polémico Harry, duque de Sussex y segundo hijo del rey y de Diana de Gales.

En sexto y séptimo lugar, aparecen Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nacido en 1019, y Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, princesa de Sussex, nacida en 2021, ambos hijos de Harry y la actriz Meghan Markle.

De esta manera, el controvertido exduque de York, tercer hijo de la reina Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo y hermano del monarca Carlos III, ocuparía el octavo lugar.

El arresto y posterior liberación el jueves de Andrés Mountbatten-Windsor sitúa a la monarquía británica en su momento más vulnerable, con una reputación en declive, mientras que se abre un interrogante sobre si esta centenaria institución podrá superar su peor crisis en casi un siglo.

Andrés, en el punto de mira

El escándalo del expríncipe Andrés por sus pasados vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein se añade a la lista de controversias que salpicaron a la Casa Windsor desde que el rey Eduardo VIII abdicó el 10 de diciembre de 1936 para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, dejó claro este jueves que "nadie está por encima de la ley" al referirse al caso Epstein. Para Robert Hazell, profesor en la Unidad de Ciencias Políticas del University College London (UCL), la mala conducta en un cargo público es un "delito vago con una definición compleja, y la Policía tendrá que revisar una gran cantidad de documentos antes de decidir si existen pruebas suficientes" para que el antiguo duque de York sea acusado.

Así, Hazell dijo a EFE que el rey no puede retirar a su hermano de la línea sucesoria, en la que ocupa el octavo lugar. "El Parlamento británico tampoco puede destituir a Andrés de la línea de sucesión; requeriría el acuerdo de los otros 14 países del mundo que tienen al monarca británico como jefe de Estado. Por esa razón, es muy improbable que suceda", opinó este experto.

El jueves, Carlos III reaccionó al arresto diciendo que la ley "debe seguir su curso", pero su estrategia ha sido interpretada como un intento de separar a la "manzana podrida" de la familia real a fin de salvar el cuerpo del Estado. Pese al escándalo, encuestas recientes de la firma YouGov indican que el 64% de los británicos sigue apoyando la monarquía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.