Nuria Roca, a Juan del Val y 'El club de los ofendidos': "Cuando el programa se llame 'Del Val' decides tú"

Nuria Roca destapó en La Roca la cantidad de peticiones recibidas para ingresas en 'El club de los ofendidos', la sección donde se discuten las opiniones de Juan del Val.

La presentadora pidió al escritor no ponerse nervioso porque en el programa hablarán sobre ello. "Vamos a parar ya con esto, ¿puedo ponerme un poco serio?", comentó del Val a Nuria Roca, a la que declaró que si alguien se había ofendido era "problema suyo".

Desde el plató, criticaron que al escritor "se le va la lengua muy fácil". "Nosotros tenemos que dar la oportunidad a esa gente que tú ofendes en este programa", destacó Berni Barrachina mientras Nuria Roca le advertía que le iban a poner "la carita 'colorá'".

"Lo que no podéis hacer es no dejarme hablar como el otro día, si alguien va a meterse conmigo tendré que defenderme", afirmó rotundo Juan del Val, a lo que Nuria Roca respondió lanzando un 'dardo': "Si no te importa, cuando el programa se llame 'Del Val' decides tú".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de La Roca de 2022.