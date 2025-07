"Se ha robado su propia historia": Juan del Val, tajante sobre las memorias del rey emérito

Bajo el título 'Reconciliación', las memorias del rey emérito Juan Carlos I verán la luz el próximo otoño. En el programa La Roca han comentado algunas de las frases que se han filtrado del libro, como esta: "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. ¿Por qué le desobedecí? Porque siento que me roban mi historia".

El comentario ha generado reacciones en el plató. Juan del Val ha sido claro al respecto: "El rey tiene una trayectoria suficiente para hacer un libro bueno, sobre su parte buena, sin ninguna duda. Ahora, la parte mala... esa frase de 'me están robando mi historia'… No. Él tiene una historia positiva en la democracia española, pero se la ha robado él a sí mismo".

Sobre los aspectos más polémicos del libro, la periodista Pilar Vidal ha adelantado que Juan Carlos I no hablará de su relación con Bárbara Rey, pero sí abordará los temas relacionados con su fortuna y los asuntos económicos que han sido cuestionados en los últimos años. "Eso sí lo va a aclarar, hasta donde él pueda", señala Vidal.

Juan del Val, por su parte, ha cerrado el análisis con otra reflexión: "Él puede aclarar hasta donde quiera, puede aclararlo todo… pero a lo mejor no le conviene".