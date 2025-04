El plantón de Juan del Val a Nuria Roca tras el programa de La Roca: "No le hablé hasta el día siguiente"

¿Cuál es el secreto de las parejas para no discutir? Recordar cuándo fue la última bronca entre Nuria Roca y Juan del Val creó debate en el plató de La Roca. Así confesó la presentadora cuál fue el motivo del "pollo".

Al hilo de la noticia donde George Clooney aseguraba que el secreto que llevó a no discutir con su pareja, Amal Clooney, en ocho años fue "el amor", Sara Ramos, colaboradora de La Roca, abrió debate en plató pidiendo a Nuria Roca desvelar cuándo había sido su última pelea con Juan del Val.

Los colaboradores comenzaron asegurando, entre risas, que "el verdadero secreto" para no pelear con la pareja era decir en las entrevistas que "no se discute". "Eso, o directamente no tener pareja", bromeó Gonzalo Miró. Sin embargo, todos querían conocer el gran enigma: cuándo había sido el "ultimo pollo" de Nuria Roca y Juan del Val.

La presentadora confesó no acordarse, pero Gonzalo Miró aprovechó el momento para refrescarle la memoria: "El otro día que te dejó tirada literalmente un domingo que vais siempre a cenar y se fue al fútbol".

"Ese domingo como había fútbol no nos fuimos a cenar y no te hablé hasta el día siguiente", recordó Nuria Roca a Juan del Val, quien afirmó que "no había motivos suficientes". En ese momento, el escritor picó a su mujer posponiéndole que contara al resto "el motivo por el que tampoco van a ir a cenar ese día". "Pues porque estoy a dieta", confesó la presentadora. Puedes ver el divertido momento en el vídeo de sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de La Roca de 2024.