Nuria Roca cree que Juan del Val ha ofendido a tanta gente que se podría hacer una lista en El club de ofendidos, aunque, esta vez, las críticas del escritor se dirigen a los monologuistas que interactúan con el público. "Yo he venido aquí a ver a alguien que se ha currado una historia para que yo me ría, ¿qué haces bajando aquí a incomodarme a mí?", plantea y asegura que "eso no es humor, es bullying".

"Acabas de llamar abusones a tantos cómicos, has traspasado los límites del humor", le dice la presentadora, y el monologuista Juan Dávila conecta con La Roca para responderle: "Soy un abusón 10 años más joven que él. A mi show han venido personas con discapacidad, personas ciegas, personas sordas y todas han salido encantadas. La mayor discapacidad es los que se creen capacitados para opinar sobre un show en el que no han estado, como tú".

El cómico explica que en su espectáculo 'La capital del pecado 2.0', con todas las entradas vendidas hasta 2024, nunca nadie se ha negado a participar, pero Juan del Val señala que lo hacen por miedo: "¿Cómo van a decir que no?". Ante este comentario, Dávila le espeta que "es muy fácil opinar desde un sofá de 'El Hormiguero'" y destaca que su mujer se apellide Roca: "Para aguantarte a ti hay que ser muy dura, Juan del Mal".