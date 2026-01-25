Aguirre, sobre Sánchez: "Tiene que dar la cara, la realidad es que no han hecho el mantenimiento de la vía"

La exministra asegura en 'La Roca' que "el ministro (Óscar Puente) no es el responsable del Gobierno": "Se están quitando de en medio de todo".

Esperanza Aguirre ha asegurado en 'La Roca' que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que dar la cara" ante la tragedia que tuvo lugar el domingo pasado en Adamuz tras el descarrilamiento de un tren y el posterior impacto de otro.

"Tiene que dar la cara Sánchez porque el ministro no es el responsable del Gobierno. Se están quitando de en medio de todo cuando la realidad es que no han hecho el mantenimiento que tienen que hacer en las vías", sostiene la 'expopular'.

En cuanto a la inversión en estas vías, "parece ser que a ese tramo no llegó", añade la exministra de Educación, Cultura y Deporte de España: "El ministro dijo que habían puesto 700 millones y no lo pongo en duda, pero resulta que Sánchez ha dicho que los jóvenes y mayores podemos ir gratis".

"El resultado es que hay muchos trenes en los que la gente que paga no puede montar", denuncia en el programa.

"Eso cuesta 1.300 millones, tres veces más de lo que han invertido en infraestructuras", sentencia Aguirre, que ha añadido que en este momento "no hay mantenimiento": "Los trenes de las empresas privadas pagan y han sido aceptados por el Gobierno para circular".

