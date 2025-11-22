Juan del Val, tras escuchar la reacción de Ayuso a la sentencia del fiscal general: "Es lamentable"

"Creo que su comparecencia es una incongruencia absoluta, porque esto no es propio de una dictadura, sino todo lo contrario. Se ha condenado a alguien relacionadísimo con el poder y eso no pasa en una dictadura", ha expresado el escritor.

Juan del Val ha reaccionado en La Roca a la rueda de prensa que dio Isabel Díaz Ayuso para comentar la condena contra el fiscal general, para arremeter contra el presidente del Gobierno y para defender a su pareja, González Amador, al que ella llama "un ciudadano más".

"No es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez, quien se ha sentado en el banquillo de los acusados. Juntos, borraban todo dispositivo digital con el ánimo de obstruir la labor judicial. Cooperan coordinados en operaciones de Estado hasta llegar a ser condenados por el Tribunal Supremo. No sabemos qué escenario está preparando ahora Pedro Sánchez, ese experto en apagar incendios con más gasolina, pero nos tememos algo desquiciado", expresó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso llegó a hablar de un segundo 20N, ya que el fallo del Supremo coincidió este jueves con el aniversario de la muerte de Franco y hasta incluyó en su discurso alusiones a la Guerra Civil. La democracia, dijo, está en un momento crítico y requiere una nueva transición española. "Estos hechos son propios de una dictadura. Por eso, se trata de un día importantísimo para nuestra democracia. Deseamos que España comience a replantearse la idea de una nueva transición. España no quiso bandos en su momento y tampoco los quiere ahora. Apelamos a la cordura de los españoles, la que parece que no asiste a su presidente. Nos va la nación en ello", manifestó.

Tras escuchar estas palabras, Juan del Val ha afirmado de forma tajante que "lo de Ayuso es lamentable". "Es incomprensible. El decir que sale de este juicio beneficiado o indemne González Amador es confundir premeditadamente a la gente. Él ha creído que se vulneraban sus derechos y eso es lo que se ha juzgado, y es perfectamente compatible con que luego sea condenado por fraude fiscal, que por cierto no pinta muy bien", ha expresado el escritor.

Así, Del Val ha subrayado que "la comparecencia de Ayuso es una incongruencia absoluta". "Esto no es propio de una dictadura, sino todo lo contrario. Se ha condenado a alguien relacionadísimo con el poder y estas cosas no pasan en dictadura", ha concluido, tras lo que ha insistido en que le "parece lamentable" la reacción de la presidenta madrileña.

