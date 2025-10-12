Nuria Roca confiesa qué comían los Beckham en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio: "Estábamos todos mirando"

Nuria Roca explica en La Roca que, durante la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, ella y otros invitados estuvieron pendientes de lo que comían Victoria Beckham y su marido.

En este vídeo de La Roca, Nuria Roca comenta que durante la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos estuvo muy pendiente de lo que comía Victoria Beckham. Desde hace años circula el rumor de que la diseñadora de moda sigue siempre la misma dieta, algo que despertó la curiosidad de la presentadora.

"En la boda de Pilar y Sergio Ramos, que fueron ellos (Victoria y David Beckham), estábamos todos mirando a ver qué cenaba", comenta Nuria Roca. Sin embargo, no revela exactamente qué comió la 'Spice Girls'. "Es verdad que cena poco", añade la presentadora.

Victoria Beckham vuelve así a acaparar los focos tras la publicación de su documental, donde habla como nunca antes de su vida personal y de los problemas que tuvo con la alimentación.

"Podía controlar mi peso, pero lo hacía de una forma increíblemente perjudicial. Cuando tienes un trastorno alimentario, te vuelves muy bueno mintiendo. Y nunca fui sincera con mis padres. Nunca lo hablé públicamente", confiesa la diseñadora de moda.

