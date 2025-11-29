Manuel Hernández, abogado, explica en qué consiste la nuda propiedad: "Te da estabilidad económica"

Manuel Hernández visita La Roca para explicar la nuda propiedad en España, una fórmula que permite vender una vivienda manteniendo el derecho a residir en ella, ofreciendo seguridad económica y habitacional, y con obligaciones diferenciadas entre propietario y residente.

Manuel Hernández, abogado, visita el plató de La Roca para explicar en qué consiste la nuda propiedad en España. En nuestro país, esta fórmula es la preferida por el 9 % de los mayores de 55 años y consiste en vender el inmueble manteniendo el derecho a residir en él. En 2024, un 40 % de los propietarios de esta franja de edad priorizaban dejar su vivienda a sus descendientes; sin embargo, ahora este dato se ha reducido al 34 %.

"Es una fórmula que soluciona situaciones económicas", comenta el letrado. "Te da estabilidad económica e incluso estabilidad en la vivienda. No te pueden echar de tu casa hasta tu fallecimiento, con lo cual ofrece una seguridad plena y legal", señala Manuel Hernández.

Asimismo, como curiosidad, añade que el residente de la vivienda no tiene la obligación de vivir allí todo el año y que incluso puede "ponerla en alquiler".

Por otro lado, explica que los "gastos ordinarios", como el pago de la cuota de la comunidad, corresponden a la persona que ocupa la vivienda, mientras que "las derramas extraordinarias que afecten a la estructura del inmueble y el IBI" corren a cargo del propietario.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí