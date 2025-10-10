Victoria Beckham, tras el chiste de David Beckham: "Ya tiene su momentazo en el documental, pero la prota soy yo"

Victoria y David Beckham se han ido de fiesta apra celebrar el estreno del documental de la diseñadora de moda, donde el exfutbolista protagoniza un divertido momento contando, entre otras cosas, un chiste.

La familia Beckham ha acompañado a Victoria en el estreno de su documental, donde también han aparecido la mayoría de Spice Girl. Sin embargo, su hijo mayor, Brooklyn sigue sin aparecer en eventos familiares. Tras la presentación la pareja ha protagonizado este romántico vídeo bailando juntos para celebrar el estreno del documental de la diseñadora de moda.

Además, el matrimonio, uno de los más famosos del mundo, también protagoniza divertidas escenas dentro del documental, como cuando Victoria Beckham reconoce a su marido que cree que siempre que pone la batidora en marcha es porque no quiere escucharla.

Por otro lado, el exfutbolista del Real Madrid realiza un chiste sobre ositos que deja alucinada a Victoria Beckham, cuya reacción puedes ver en el vídeo principal de esta noticia. "Ya tiene su momentazo en el documental, pero la prota soy yo", destaca la diseñadora. Además, la ex Spice Girl se ha abierto en canal con sus problemas alimenticios al ser tan famosa.

Victoria Beckham se abre como nunca

"Estaríamos orgullosos de ti hasta por un sándwich", afirma David Beckham a su esposa en este tráiler de su documental, donde Victoria Beckham contesta emocionada: "Sinceramente, seguro no me saldría bien".

