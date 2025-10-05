Nuria Roca tajante con las nuevas medidas de Consumo para acabar con la ludopatía: "Son buenas, pero insuficientes"

El Ministerio de Consumo ha anunciado nuevas medidas para combatir la ludopatía. Las plataformas de juego online y las casas de apuestas deberán incluir mensajes más claros sobre los riesgos y las pérdidas asociadas al juego.

El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado esta semana una serie de medidas para combatir la ludopatía. A partir de ahora, las plataformas de juego online y las casas de apuestas deberán sustituir el clásico mensaje de 'juega con responsabilidad' por otros más directos, que informen de:

El juego puede provocar ludopatía.

La probabilidad de perder dinero.

Que, por norma general, los jugadores pierden cuatro veces más de lo que ganan.

Según los datos del Perfil del Jugador Online, la situación resulta especialmente preocupante entre la población joven, donde el número de nuevos usuarios ha crecido un 28%. En el último año, cerca de 20.000 jugadores jóvenes registraron pérdidas superiores a los 3.000 euros.

"Sinceramente, a mí estas medidas me parecen que están bien, pero son absolutamente insuficientes", sentencia Nuria Roca. "En todos los pueblos hay ahora una casa de apuestas donde la gente que se aburre, y muchos son jóvenes, van y se gastan el dinero y crea adicción", denuncia la presentadora de La Roca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.