Nuria Roca analiza la relación entre Felipe VI y Juan Carlos I: "Es un contrasentido"

La familia real se ha reunido en el Palacio del Pardo para un almuerzo con motivo de los 50 años de la monarquía en España. Esta cita, marcada por la presencia del rey emérito, ha generado dudas y críticas en el equipo de La Roca.

En el día de hoy tenía lugar en el Palacio del Pardo un almuerzo real por los 50 años de la monarquía en España. A él han acudido, además de Felipe VI, Letizia y sus hijas; los reyes eméritos y las infantas Elena y Cristina, así como sus hijos.

Desde La Roca, Berni Barrachina y Nuria Roca han puesto en cuestión esta reunión familiar, que se produce tras la publicación de las memorias de don Juan Carlos I.

"¿Qué sentido tiene esta comida? Porque me da una sensación de cómo hacerle la pelota ahora a Juan Carlos I en un momento muy puntual, cuando en realidad él de lo que se está quejando es que no le dejan estar en España", comenta el colaborador.

Nuria Roca coincide con esta reflexión: "Existe una distorsión con lo que estamos viendo. O estás o no estás o se le deja venir o no".

Por su parte, Silvia Taulés señala que la principal queja del rey emérito es que su hijo no le permite dormir en la Zarzuela cada vez que visita España. "No entendemos que esto es un contrasentido, que tú no dejes dormir a tu padre en Zarzuela y te vayas a comer con él", comenta tajante Nuria Roca.

