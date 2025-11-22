Juan del Val, a Nuria Roca: "¿Tú dónde dices que nos hemos gastado el millón de euros? Pero, si no lo he cobrado"

Ahora

En La Roca, los colaboradores debatieron sobre cuánto dinero se necesita para dejar de trabajar y vivir tranquilos. Entre bromas, Juan del Val y Nuria Roca comentaron el famoso millón del Premio Planeta y aclararon si realmente lo han cobrado o no.

En este vídeo de La Roca, los colaboradores hablan sobre cuánto dinero hace falta tener en la cuenta del banco para poder retirarse y dejar de trabajar.

Tras escuchar los datos, Juan del Val ha comentado que con el millón de euros del Premio Planeta él ya podría irse a su casa.

Sin embargo, el escritor ha aprovechado para 'recriminarle' a Nuria Roca sus últimas declaraciones sobre el uso del dinero del premio. "¿Tú dónde dices que nos hemos gastado el premio? Pero, si no lo he cobrado", ha señalado Juan del Val.

La pregunta ha provocado la risa de la presentadora, que ha explicado que, como siempre le preguntan qué van a hacer con el millón de euros, ya se ha cansado y responde simplemente con "está ya gastado".

Además, ha confirmado lo dicho por su compañero sobre el Premio Planeta: "El bizum no lo han hecho", ha asegurado entre risas.

