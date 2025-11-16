Joaquim Bosch, sobre la citación de Mazón en el Congreso: "La comparecencia en principio es obligatoria"

Carlos Mazón ya está en Madrid para preparar su comparecencia ante la comisión de la DANA en el Congreso. El magistrado Joaquim Bosch aclara en este vídeo de La Roca si estaba obligado o no a acudir.

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ya se encuentra en Madrid para ultimar los detalles de su declaración de mañana, lunes 17 de noviembre, en el Congreso de los Diputados, dentro de la comisión que investiga la DANA.

Desde La Roca, el magistrado Joaquim Bosch explica si Mazón podía haber evitado o no viajar a Madrid y acudir al Congreso. "La comparecencia en principio es obligatoria", señala Bosch.

Además, aclara que una baja médica no exime automáticamente de declarar ante un juzgado o en una comisión de investigación. "Únicamente si hay un dictamen médico que recomiende o dictamine que no es bueno para su salud, en ese caso puede eximirse", apunta el magistrado.

Sin embargo, las imágenes de Mazón llegando a la capital sin aparentes dificultades indican que, "por lo que parece, sí que va a haber comparecencia".

