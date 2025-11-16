Ana Martín, tajante con el Gobierno de Sánchez: "Lleva toda la legislatura viviendo 30 escaños por encima de sus posibilidades"

El PSOE celebra hoy dos años de legislatura y lo hace con un vídeo en el que Pedro Sánchez destaca sus avances. En La Roca, Ana Martín y Fernando Garea analizan el mensaje y el papel que juega la aritmética parlamentaria para el Gobierno.

El Partido Socialista está de celebración. El PSOE cumple hoy dos años de legislatura y ha publicado un vídeo de Pedro Sánchez en el que presume de los "avances, compromisos y políticas útiles" que han llevado a cabo en este tiempo.

Desde La Roca, Ana Martín ofrece una visión distinta. "El presidente del Gobierno lleva toda la legislatura viviendo 30 escaños por encima de sus posibilidades, que son los que le faltan para la mayoría absoluta", opina la periodista.

Por su parte, Fernando Garea señala que esos 30 escaños se los aporta, indirectamente, Vox. Explica que Sánchez está en negociaciones constantes con Junts, PNV y otros partidos, donde, según Garea, "les pone sobre la mesa eso de 'vosotros veréis, si me dejáis caer, vendrá Vox'. Esa es su gran baza".

