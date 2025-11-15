La reacción de Nuria Roca al saber que está entre las famosas más deseadas: "Me he quedado de piedra, no lo sabía"

Un nuevo estudio ha revelado quiénes son los famosos y famosas más deseados del país. Los resultados han sorprendido a más de uno, especialmente en categorías como política, periodismo y preferencias inesperadas que han generado reacciones curiosas entre los propios protagonistas.

Esta semana ha salido a la luz un estudio sobre los famosos y famosas más deseados de nuestro país. Puedes ver todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia de La Roca.

En la categoría de política, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se alza con el primer puesto con un 27,6% de votos que lo señalan como el político más atractivo. Por detrás se sitúan Pedro Sánchez (24,4%) y Albert Rivera (23,7%).

En el caso de las mujeres, Isabel Díaz Ayuso mantiene el liderazgo con un 35,1%. Tras ella aparecen Inés Arrimadas, con un 24%, e Irene Montero, con un 17,9%.

Dentro de la categoría de periodistas, Cristina Pedroche encabeza la lista, seguida muy de cerca por Nuria Roca, que incluso supera a la madrileña en provincias como Castellón o León. Además, la presentadora de La Roca ocupa el quinto puesto en el ranking de famosos con los que a la gente le gustaría tener una sesión de BDSM.

"Me he quedado de piedra, no lo sabía", comenta Nuria Roca al conocer la noticia. "A lo mejor está asociando el apellido a algo de dureza", plantea la presentadora.

