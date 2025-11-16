Tania Sánchez, sobre la futura sentencia al fiscal general del Estado: "Todo el mundo la va a cuestionar"

"Creo que la Justicia no es incuestionable, este país tiene sistemas de recursos en las que uno puede discutir las decisiones de la Justicia siempre", opina la colaboradora de La Roca.

En este vídeo de La Roca, la analista política Tania Sánchez considera que "pase lo que pase" en la sentencia al fiscal general del Estado, la gente criticará la decisión. Es necesario recordar que el pasado jueves se puso fin al proceso judicial al que no se aportaron indicios contra García Ortiz, acusado de revelación de secretos. Y que ahora espera la sentencia del Tribunal Supremo.

"Todo el mundo la va a cuestionar", asegura Tania sobre la futura sentencia. "Creo que la Justicia no es incuestionable, este país tiene sistemas de recursos en las que uno puede discutir las decisiones de la Justicia siempre. No hay manera de no criticar la Justicia, es que tenemos derechos como ciudadanos y obligación incluso a cuestionarla", reflexiona la colaboradora.

Asimismo, señala que la sentencia será el "ejemplo claro" de uno de los "síntomas de la polarización, que es el sesgo de confirmación". "Pase lo que pase en esa sentencia confirmará la posición previa de cada una de las personas que previamente tenía una posición clara", apostilla

Por otro lado, comparte su posición en caso de que el fiscal general del Estado sea absuelto o condenado: "A mí me parecerá si hay una condena absolutoria, que seguramente buscarán la manera de reprobar la conducta del fiscal para no hacer el ridículo aquellos jueces que han forzado llegar hasta aquí. Y si hay una condena, me parecerá un escándalo, pero a mí ya me parece un escándalo a lo que estamos asistiendo".

