La Roca
Nuria Roca analiza el perfil de Carlo Costanzia: "Me parece un chico supersensato, habla desde el dolor y desde el trauma"
Carlos Costanzia, hijo de Mar Flores, asegura que la exposición de su vida privada en televisión provocó su "infierno infantil". La presentadora Nuria Roca lo defiende, destacando su sensatez y respeto por no posicionarse sobre los conflictos entre sus progenitores.
El hijo de Mar Flores, Carlo Costanzia, ha concedido una entrevista en la que culpa a sus padres de "haber expuesto su vida privada en televisión", lo que, según él, ha provocado su "infierno infantil", del que todavía se está recuperando gracias a la ayuda psicológica.
Asimismo, también ha evitado pronunciarse sobre los supuestos malos tratos de su padre hacia su madre: "Yo nunca he presenciado ningún tipo de maltrato de mi padre a mi madre. No les voy a preguntar y no me interesa saber la verdad".
Desde La Roca, Nuria Roca ha querido salir en defensa de Carlo tras conocer su entrevista. "Me parece un chico supersensato, habla desde el dolor y desde el trauma", opina la presentadora, y añade que al joven "le gustaría que sus padres se llevasen bien".
Sobre los presuntos malos tratos, la presentadora señala: "Él tiene la versión de uno y la versión del otro. Él está en medio y entiendo perfectamente que no se quiera posicionar y mucho menos hacerlo en público".
