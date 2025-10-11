Ahora

Carlos Costanzia, hijo de Mar Flores, asegura que la exposición de su vida privada en televisión provocó su "infierno infantil". La presentadora Nuria Roca lo defiende, destacando su sensatez y respeto por no posicionarse sobre los conflictos entre sus progenitores.

Nuria Roca analiza el perfil de Carlo Costanzia: "Me parece un chico supersensato, habla desde el dolor y desde el trauma"

El hijo de Mar Flores, Carlo Costanzia, ha concedido una entrevista en la que culpa a sus padres de "haber expuesto su vida privada en televisión", lo que, según él, ha provocado su "infierno infantil", del que todavía se está recuperando gracias a la ayuda psicológica.

Asimismo, también ha evitado pronunciarse sobre los supuestos malos tratos de su padre hacia su madre: "Yo nunca he presenciado ningún tipo de maltrato de mi padre a mi madre. No les voy a preguntar y no me interesa saber la verdad".

Desde La Roca, Nuria Roca ha querido salir en defensa de Carlo tras conocer su entrevista. "Me parece un chico supersensato, habla desde el dolor y desde el trauma", opina la presentadora, y añade que al joven "le gustaría que sus padres se llevasen bien".

Sobre los presuntos malos tratos, la presentadora señala: "Él tiene la versión de uno y la versión del otro. Él está en medio y entiendo perfectamente que no se quiera posicionar y mucho menos hacerlo en público".

