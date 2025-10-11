Marta Aller opina sobre las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez ante el juez: "Es moralmente reprochable, pero no es un delito"

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, declaró ante el Tribunal Supremo sobre la filtración del expediente de Alberto González Amador. En este vídeo de La Roca, Marta Aller da su opinión sobre el tema.

"Es deducción". De esta forma respondía Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de enero durante su declaración ante el Tribunal Supremo, cuando se le preguntaba de dónde había obtenido que la Fiscalía General del Estado había filtrado el expediente de Alberto González Amador, investigado por un presunto fraude fiscal.

"Van confirmándose cosas que ya sabíamos y que no llegan a sorprender, pero sí que es interesante ver la constatación de que efectivamente Miguel Ángel Rodríguez, mentía cuando filtró esa información a los medios y lo hacía por un interés político", comenta Marta Aller tras ver las imágenes de la declaración.

No obstante, Aller considera que lo hecho por Miguel Ángel Rodríguez "no es un delito". Añade: "Eso en su caso no es un delito, es moralmente muy reprochable, es políticamente vergonzoso, pero en su caso no es un delito", señala la periodista.

