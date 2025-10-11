Ahora

En La Roca

Marta Aller opina sobre las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez ante el juez: "Es moralmente reprochable, pero no es un delito"

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, declaró ante el Tribunal Supremo sobre la filtración del expediente de Alberto González Amador. En este vídeo de La Roca, Marta Aller da su opinión sobre el tema.

Marta Aller opina sobre las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez ante el juez: "Es moralmente reprochable, pero no es un delito"

"Es deducción". De esta forma respondía Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de enero durante su declaración ante el Tribunal Supremo, cuando se le preguntaba de dónde había obtenido que la Fiscalía General del Estado había filtrado el expediente de Alberto González Amador, investigado por un presunto fraude fiscal.

"Van confirmándose cosas que ya sabíamos y que no llegan a sorprender, pero sí que es interesante ver la constatación de que efectivamente Miguel Ángel Rodríguez, mentía cuando filtró esa información a los medios y lo hacía por un interés político", comenta Marta Aller tras ver las imágenes de la declaración.

No obstante, Aller considera que lo hecho por Miguel Ángel Rodríguez "no es un delito". Añade: "Eso en su caso no es un delito, es moralmente muy reprochable, es políticamente vergonzoso, pero en su caso no es un delito", señala la periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Miles de palestinos vuelven a Gaza e intentan retomar su vida entre escombros, sin agua ni electricidad
  2. Alerta por lluvias extremas, en directo | Emergencias amplía la alerta naranja por lluvias y tormentas a toda Baleares
  3. El PSOE pide a Feijóo que se manifieste tras los vídeos del fiscal general: "¿Le parece normal?"
  4. Trump anuncia un arancel adicional de hasta el 130% a China por su endurecimiento en el control de las tierras raras
  5. De regalo a inversión: el precio del oro se dispara y sube más del 50% en 2025
  6. Una quedada que se convirtió en infierno: seis hombres se enfrentan hasta a 60 años de cárcel por la violación grupal a una joven en Rubí