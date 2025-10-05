Nuria Roca, sobre la nueva normativa de publicidad para los influencers: "Todo lo de las redes sociales se tiene que regular"

Desde el 1 de octubre han entrado en vigor las nuevas normas que regulan la publicidad en redes sociales. Los influencers deberán identificar claramente los contenidos promocionales, y las sanciones por incumplir la normativa pueden alcanzar los 750.000 euros.

El 1 de octubre entraron en vigor las nuevas normas de publicidad para influencers. Con esta regulación, el concepto de 'publicidad' se amplía y todos los creadores de contenido deberán mostrar de forma más visible la palabra 'publicidad' cada vez que promocionen algo. Ya no bastará con incluir un simple '#publi'.

Según la nueva normativa, se entiende por publicidad tanto el pago directo por publicar en redes sociales como el pago en especie, es decir, la entrega de productos o servicios de una marca. Todos los influencers deben dejar claro si están cobrando o promocionando algo, incluso cuando el objeto sea un regalo.

Solo estarán sujetos a estas nuevas obligaciones los creadores de contenido que tengan un millón o más de seguidores en cualquier red social. Además, deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales. En caso de incumplimiento, las multas pueden oscilar entre 10.000 y 750.000 euros.

"Me parece muy bien, todo lo de las redes sociales en todos los aspectos se tiene que regular", opina Nuria Roca.

