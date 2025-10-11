Ahora

Juan del Val tacha de "propaganda pura" la propuesta de Yolanda Díaz de ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar y crear uno nuevo para cuidados paliativos. Su anuncio ha generado debate, y algunas voces, como la de Juan del Val, lo consideran propaganda política.

En los últimos días, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acaparado titulares tras anunciar su intención de ampliar a diez días el permiso por fallecimiento de un familiar. Actualmente, este permiso es de solo dos días laborables. Además, la ministra también adelantó la creación de un permiso especial y remunerado para el cuidado de personas que reciban cuidados paliativos.

Desde el programa La Roca, el colaborador Juan del Val ha cuestionado la forma en que Díaz comunicó la iniciativa. "¿Esto qué es? Aparte de una medida propagandística para salir. Independientemente de que pudiera llevar razón, ¿cuál es la propuesta?, y ¿dónde se hace esa propuesta?", criticó.

Según Del Val, existen otras maneras más adecuadas de anunciar este tipo de medidas, que deberían presentarse tras negociarlas con las empresas y con los socios de Gobierno. Hasta que eso ocurra, el colaborador seguirá viendo la propuesta de Yolanda Díaz como "propaganda pura".

