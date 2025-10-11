Ignacio Urquizu: "La gente de centro ahora mismo comparte con la derecha el principal problema del país: la corrupción"

Ignacio Urquizu, sociólogo de la Universidad Complutense, analiza el comportamiento del votante de centro en España. Según explica, estos electores combinan posturas de izquierda y derecha, pero actualmente se inclinan más hacia los problemas que prioriza la derecha.

Ignacio Urquizu, profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, explica en este vídeo de La Roca qué pasaría con el votante de centro en unas hipotéticas elecciones generales. ¿Se decantaría por la izquierda o por la derecha?

"La gente de centro tiene opiniones igual de parecidas a la izquierda o la derecha en determinados temas. Por ejemplo, en cuestiones de política social se parecen mucho más a la izquierda, en cambio, en cuestiones territoriales se parecen mucho más a la derecha. Es decir, justamente lo que tienen estos votantes es una posición en función de los temas que vamos tratando", explica Urquizu.

El experto añade que, actualmente, los votantes de centro "están más cerca de la derecha que de la izquierda". Explica: "Para la gente de izquierda el primer problema de este país es la vivienda, para la gente de derecha es la corrupción... para los de centro es la corrupción. Por lo tanto, la gente de centro ahora mismo comparte con la derecha cuál es el principal problema del país".

Según este análisis, en caso de celebrarse unas elecciones generales, el Partido Popular sería el más favorecido por los votantes de centro, debido a su coincidencia en las prioridades sobre los problemas del país.

