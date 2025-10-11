Juan Luis Cano, tajante: "La sanidad en España se está abandonando, se está adelgazando para favorecer la privatización"

El periodista ha defendido que "la gente tiene que saber que la sanidad privada funciona en tanto en cuanto tengamos una sanidad pública fuerte".

Juan Luis Cano ha denunciado en La Roca que "la sanidad en España se está abandonando". "Se está adelgazando para favorecer la privatización", ha criticado el periodista, quien ha defendido que "la gente tiene que saber que la sanidad privada funciona en tanto en cuanto tengamos una sanidad pública fuerte".

"¿Se cree la gente que cuando desaparezca la sanidad pública con 80 euritos al mes van a solucionar un problema grave?", se ha preguntado, tras lo que ha señalado que "el modelo lo tenemos en Estados Unidos". "Necesitamos una sanidad pública fuerte, y lo último que ha anunciado Moreno Bonilla es absolutamente un parche en la rueda de un coche".

"¿De dónde va a sacar los radiólogos que va a contratar si no hay? De algún sitio los tendrá que sacar. Por lo tanto, los quitará de un sitio para ponernos el otro, para poner ese parche", ha manifestado Cano, al tiempo que ha alertado de que "el problema es muy grave porque estamos hablando de la salud del pueblo, de la salud de la gente". "Es gravísimo", ha insistido.

