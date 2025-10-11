Pablo Ojeda habla de los beneficios de la creatina y destaca un suplemento alimenticio que él recomendaría tomar

El nutricionista ha destacado que "lo interesante de la creatina es que los últimos estudios que se están haciendo con muy buena base es a nivel cognitivo, a nivel de prevención de Alzheimer y otro tipo de problemas degenerativos de la mente".

Pablo Ojeda ha hablado en La Roca de los beneficios de la creatina, señalando que "quizás sea el suplemento con más estudios científicos, con mucho más aval científico, y no solamente para cuestiones deportivas". "La creatina te da un plus, digamos que te ayuda; se te desconecta el móvil y es esa carga extra que le puedes meter", ha explicado.

En este sentido, el nutricionista ha destacado que "sobre todo, lo interesante de la creatina es que los últimos estudios que se están haciendo con muy buena base es a nivel cognitivo, a nivel de prevención de Alzheimer y otro tipo de problemas degenerativos de la mente".

Además, Ojeda ha afirmado que hay suplementos alimenticios que "son efectivos", y ha puesto de ejemplo el Omega 3, que es "antiinflamatorio". "En España, actualmente, por el ritmo que llevamos de vida nuestro cuerpo está muy inflamado, por lo que yo sí recomendaría, por ejemplo, dentro de los suplementos, el Omega 3", ha manifestado.

