Aire, ¿de calidad?: dos de cada tres españoles han respirado aire contaminado en su vida

Cada día respiramos miles de veces, y gran parte del aire que inhalamos está contaminado. Dos de cada tres españoles han respirado aire con partículas nocivas, especialmente en Canarias y Madrid, donde los expertos alertan sobre la calidad del aire.

El ser humano respira entre 17.000 y 20.000 veces al día. Y lo más probable es que alguna vez en la vida se haya respirado aire contaminado, pues, según los datos, dos de cada tres españoles lo han hecho.

Los principales contaminantes del aire son las partículas en suspensión, pequeñas motas invisibles que proceden del tráfico; el dióxido de nitrógeno, conocido por ser el gas asociado a los coches y las calderas, que se concentra sobre todo en las grandes ciudades; y, por último, el ozono.

Las zonas más perjudicadas en materia de contaminación del aire en España son Canarias y la Comunidad de Madrid. Pero, ¿qué se puede hacer para reducir esos niveles de contaminación?

Una de las medidas más efectivas es compartir coche o moverse por la ciudad en metro, ya que esto puede reducir hasta cinco veces la contaminación. Además, los expertos recomiendan reducir las emisiones en los hogares, por ejemplo con la calefacción. Y, por último, tener una planta en casa puede reducir la contaminación del aire interior hasta un 80 %.

