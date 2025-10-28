Nativel Preciado, tras el 'ultimátum' de Junts al Gobierno: "Es un partido que no cae bien, no como Rufián, que cae mejor"

Juan Soto Ivars y Nativel Preciado analizan en la mesa de La Roca las palabras de Míriam Nogueras en la sesión de control del pasado miércoles en las que, mediante un juego de palabras, advertía a Sánchez de que era "la hora del cambio".

"Tendríamos que hablar menos del cambio de hora y más de la hora del cambio", decía Míriam Nogueras en la sesión de control del pasado miércoles, amagando con dejar caer al Gobierno. La portavoz del grupo parlamentario Junts per Catalunya lanzaba este aviso que analizan en La Roca.

Juan Soto Ivars reflexiona acerca de esta posibilidad: "Junts tiene que valorar si prefiere lo que puede venirles o lo que hay. Yo creo que a Junts le va bien lo que hay".

El escritor considera que Junts "tiene motivos para estar frustrado, porque le ofrecen las cosas y luego no terminan de cristalizar" y repasa la agitada semana que le depara al Gobierno: "El miércoles, el exgerente del PSOE va al Tribunal Supremo; el jueves, Sánchez va al Senado; el lunes siguiente, empieza el juicido del Fiscal General del Estado, y el martes siguiente, Leire va al Juzgado por lo de los audios de la UCO". Su conclusión es que "el PSOE necesita más a Junts que Junts al PSOE", pero "hay que preguntarse si Junts saldría perdiendo después de una moción de censura y de lo que puede venir después de unas elecciones".

"Bueno, vamos a decir la verdad. Junts no es un partido que caiga bien a prácticamente nadie ni Puigdemont tampoco", sentencia Nativel Preciado. La periodista califica a sus integrantes como "gente un poco hostil con todo el arco político" y estima que Rufián "cae mejor", porque "habla claro y no se le ven las trampas como a los otros". Para ella, lo esencial reside en que "Junts no soporta este Gobierno", dado a que "ideológicamente está en las antípodas". "Pero claro, irse con los suyos, que son el PP apoyado por VOX, lo mismo les estropea la jugada", reflexiona.

Su estrategia, vaticina, será "entorpecer lo que puedan la legislatura, pero no hará una moción de censura".

