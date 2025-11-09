Miguel Linera, experto en vivienda, explica que Madrid ya esta estudiando la construcción vertical: "Se puede hacer 120.000 viviendas"

La vivienda sigue siendo un problema creciente en España, con altos precios y escasez de oferta. Expertos analizan posibles soluciones, desde la descentralización económica hasta la construcción en altura. Todos los detalles en este vídeo de La Roca.

La vivienda sigue siendo uno de los mayores problemas que está viviendo la sociedad española. Algunos expertos sugieren que la solución podría ser la descentralización económica y laboral de las grandes ciudades, lo que ayudaría a que no se concentre la demanda y a frenar la subida de precios.

Otros, en cambio, apuestan por la construcción en vertical en aquellas ciudades más tensionadas. Para conocer más sobre esta opción, Nuria Roca charla con Miguel Linera, experto en vivienda.

Según comenta Linera, Madrid ya está estudiando este tipo de medidas. "El plan estratégico de Madrid, que está previsto que se apruebe en 2027, ya prevé que se pueda construir sobre los edificios existentes", explica el experto.

Asimismo, detalla que no se podrá intervenir en edificios históricos ni en parcelas que presenten algún tipo de conflicto. "En este caso, solo con las sobreelevaciones, que serían un piso o dos, se podría sacar 120.000 viviendas en Madrid", apostilla Miguel Linera.

