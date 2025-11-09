Pilar Vidal, muy crítica con Kiko Rivera tras su entrevista: "No tiene vergüenza ni la conoce"

Kiko Rivera vuelve a estar en el centro de la polémica tras romper su promesa de no hablar de su divorcio con Irene Rosales. Sus declaraciones en televisión han generado reacciones, especialmente la crítica tajante de Pilar Vidal desde La Roca.

Kiko Rivera aseguró en su día que nunca se sentaría en un plató de televisión para hablar de su divorcio con Irene Rosales, pero el hijo de Isabel Pantoja ha incumplido su palabra y ha contado con todo lujo de detalles los motivos de su separación.

Durante su intervención, Rivera también criticó que su exmujer tenga una nueva ilusión, unas palabras que no han pasado desapercibidas y que han provocado la reacción de la periodista Pilar Vidal, quien se mostró muy contundente desde el plató de La Roca.

"Kiko Rivera no tiene vergüenza ni la conoce porque después de las infidelidades, de lo infiel que ha sido, y tenga la desfachatez de hablar", comentó Vidal visiblemente molesta.

La colaboradora además salió en defensa de Irene Rosales, explicando que ella y su nueva ilusión ya se conocían, ya que él fue a su casa para instalar el césped artificial en su vivienda. "Irene lo ha dejado claro, no vive con él", añadió la periodista.

