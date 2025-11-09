Sor Lucía Caram: "Las familias trabajadoras que son pobres, o comen o pagan el alquiler"

Sor Lucía Caram visitó La Roca para hablar de la grave situación social que viven miles de españoles. La religiosa denuncia el aumento de la pobreza, la falta de vivienda y el impacto en los jóvenes.

Sor Lucía Caramexplica en La Roca la situación que están viviendo miles de españoles en la actualidad. "Uno de cada tres niños está en situación de exclusión social. Sus padres no trabajan o tienen padres que están trabajando y que no pueden dar respuesta a su familia", lamenta la religiosa.

Según señala en este vídeo, Sor Lucía Caram y su congregación llegan a atender a más de 1.300 familias a través de su banco de alimentos. "Familias trabajadoras que son pobres", comenta, y añade que muchos españoles se enfrentan a una situación en la que "o comen o pagan el alquiler".

Asimismo, critica el grave problema de la vivienda, que considera ya insostenible. "La clase media está bajando cada vez más, hay nuevos pobres, pero son pobres trabajadores", apostilla.

"Los jóvenes están teniendo una gran frustración con todo esto y creo que es lo que está facilitando que pueda ir subiendo esta extrema derecha", reflexiona la religiosa.

