El alquiler devora tu sueldo: el 40% de los inquilinos dedica más del 40% de su salario a la vivienda

Los datos Frente a eso, solo el 5% de los que tienen hipoteca dedica tanto de su sueldo a la vivienda. Mientras tanto, los salarios pierden poder adquisitivo, los alquileres en Barcelona se han disparado un 136%, tres de cada diez niños viven en riesgo de pobreza y la mayoría de las familias apenas tiene 8.000 euros en el banco.

España va bien… para algunos. El Ibex 35 no para de subir y ha alcanzado máximos históricos, con un incremento del 40% en solo un año. Los grandes bancos van viento en popa, el turismo bate récords, y el PIB crecerá un 2,7%. Para la OCDE, España es la locomotora de la eurozona.

Pero en la calle, la realidad es otra: la mitad de los españoles sienten que la economía ha empeorado en los últimos seis meses, los sueldos pierden poder adquisitivo y el gran drama sigue siendo la vivienda. Según Cáritas, los más golpeados por la pobreza son los menores: tres de cada diez niños viven en riesgo de exclusión, y casi la mitad de quienes viven de alquiler están en riesgo de pobreza, la cifra más alta de toda la Unión Europea.

El alquiler devora los salarios

La vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad. En Barcelona, por ejemplo, los alquileres han subido un 136,36% en la última década, frente al 43,5% del período anterior. Los hogares con rentas bajas destinan de media el 43% de su salario al alquiler, y con esos números, no sorprende que el 45% de los inquilinos esté en riesgo de exclusión.

El 45% de los inquilinos esté en riesgo de exclusión

Ya no se alquila un piso, se alquila una habitación. Y no donde uno quiere, sino donde puede permitírselo. La realidad es que el alquiler se come el salario y empuja a muchas familias a vivir al límite.

Trabajo precario: un sueldo no basta

El empleo tampoco es garantía de seguridad. La mitad de los trabajadores españoles tienen contratos precarios, especialmente los jóvenes.

La combinación de salarios bajos y alquileres altos hace que muchas familias apenas lleguen a fin de mes, mientras que la mayoría de los hogares tiene menos de 8.000 euros en la cuenta, según la última encuesta del Banco de España.

Propietario vs. inquilino: la gran división

Ser propietario se ha convertido en el verdadero Eldorado español. Comprar un piso sigue siendo más asequible que alquilar: de media, un alquiler cuesta un 83% más que una hipoteca. Además, la vivienda se revaloriza rápidamente: en el último año, los pisos subieron un 15,7%, lo que convierte la propiedad en la inversión más segura para el ciudadano medio.

Por contraste, los inquilinos pagan mucho más por lo mismo y tienen menos margen para ahorrar. Según el Banco de España, el 40% de los inquilinos destina más del 40% de su salario a la vivienda, mientras que solo el 5% de los propietarios con hipoteca llega a ese porcentaje.

Pero no es fácil convertirse en propietario: se necesita una entrada media de 48.000 euros, lo que requiere ahorro, buen salario o apoyo familiar. Por eso, quien tiene un piso tiene un tesoro; quien no, lucha por llegar a fin de mes.

Una España partida en dos

Mientras la economía crece y las bolsas suben, en la calle se vive una España distinta. La vivienda y el empleo precario marcan la línea entre vivir con dignidad o caer en la pobreza. Los jóvenes y los menores son los más afectados, y para muchos, la única forma de salir adelante es lograr la propiedad de un piso.

España tiene máximos históricos en la Bolsa y crecimiento económico, pero para quienes alquilan y viven con salarios ajustados, la pobreza es la otra cara de la moneda. En este país, tener un piso no es solo un sueño: es una cuestión de supervivencia.

