Miguel Ángel Campos, sobre Salazar: "Las víctimas esperaban que su partido las protegiera y no lo ha hecho"

El PSOE vuelve a protagonizar una nueva polémica. Paco Salazar, exasesor de Moncloa, ha sido denunciado por acoso sexual por varias exempleadas, lo que ha abierto una nueva brecha en las filas socialistas.

Asimismo, Pedro Sánchezha reconocido que el PSOE debería haber actuado más rápido ante las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar y que, por tanto, ha habido un "error en cuanto a la velocidad" con la que se gestionaron. Un "error no cometido premeditadamente" del que asume la responsabilidad.

Desde La Roca, Miguel Ángel Campos recuerda que las denuncias llevaban cinco meses presentadas y que desde el PSOE no se había hecho nada. "Las víctimas esperaban que su partido las protegiera, que actuaran contra el acosador, y no lo ha hecho. No han hecho absolutamente nada, es una absoluta vergüenza", comenta el periodista.

Sobre las declaraciones de Sánchez, Campos señala que "ha asumido el error en primera persona en un corrillo" durante los actos del Día de la Constitución y no de manera pública.

"Esperemos que a partir de ahora ese error sea resuelto por el partido, porque es absolutamente vergonzoso cómo se ha dejado totalmente solas a estas mujeres en un partido que se dice feminista, que presume de defender el feminismo y a la mujer, y que en este caso ha parecido la más pura ultraderecha", reflexiona Miguel Ángel Campos.

