Javier Flores, abogado, señala en La Roca que Ribera Salud podría haber incurrido en cinco delitos

El letrado explica la denuncia presentada en la Fiscalía por el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz. Señala que Ribera Salud podría haber cometido varios delitos, incluyendo poner en riesgo la salud pública.

Javier Flores, abogado, señala en La Roca que Ribera Salud podría haber cometido un delito contra la salud pública

Javier Flores, abogado, visita el plató de La Roca para hablar de la denuncia interpuesta en la Fiscalía por el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz. El letrado considera que Ribera Salud podría haber cometido hasta cinco delitos, entre ellos delitos contra la salud pública.

Flores señala que la denuncia se basa principalmente en los audios publicados por 'El País', que demostrarían cómo se ha utilizado la sanidad pública como un "negocio".

"Habiendo dinero público sobre la mesa, lo que hemos escuchado es que están intencionadamente aumentando las listas de espera, están seleccionando a los pacientes en función de su valor o de los ingresos que generan al hospital, y esto podría provocar, lógicamente, un daño en la salud", explica el abogado.

"A partir de esas decisiones que van en contra de la ley, que van en contra del propio concierto de gestión del hospital", añade, todo ello pone "en riesgo la salud de las personas" que se encuentran en las listas de espera. "La espera puede ser vital", recuerda Javier Flores.

Asimismo, comenta que si se demuestra que este incremento en las listas de espera ha sido "intencionado por motivos económicos" y, por tanto, ha puesto en riesgo a la población de manera consciente, "puede haber un delito" contra la salud.

